WebCatalog
MediaSilo

MediaSilo

mediasilo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaSilo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MediaSilo هو برنامج لإدارة الفيديو والتعاون قائم على السحابة، ويعمل على تبسيط عملية التعاون عبر الفيديو.

الموقع الإلكتروني: mediasilo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaSilo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cin7

Cin7

cin7.com

Feng Office

Feng Office

fengoffice.com

Maintenance Manager

Maintenance Manager

mmgr.com.au

Unleashed Software

Unleashed Software

unleashedsoftware.com

JetBrains Space

JetBrains Space

jetbrains.com

Biller Genie

Biller Genie

billergenie.com

Struso

Struso

struso.com

Postman Web

Postman Web

postman.com

Floify

Floify

floify.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

KrockIO

KrockIO

krock.io

myXteam

myXteam

myxteam.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية