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Katana

Katana

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الموقع الإلكتروني: katanamrp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Katana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حافظ على مستويات مخزونك في مكانها الصحيح. قم بتحسين مستويات المخزون وإدارة جميع قنوات المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج المخزون السحابي الذي يتتبع كل شيء وأكثر في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: katanamrp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Katana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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