CallerDesk هي شركة اتصالات هاتفية سحابية توفر منصة اتصالات صوتية جاهزة للاستخدام للشركات. فهو يساعد على تتبع جميع المكالمات الواردة/الصادرة للموظفين، والسماح لفريقك بإضافة الملاحظات، وتتبع إجراءات المتابعة وتعليقات العملاء.

الموقع الإلكتروني: callerdesk.io

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