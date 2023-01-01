WebCatalog
BuchhaltungsButler Schweiz

BuchhaltungsButler Schweiz

app.buchhaltungsbutler.ch

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuchhaltungsButler Schweiz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المحاسبة عبر الإنترنت الآلي في السحابة. برنامج محاسبة اون لاين لمحاسبتك الآلية من خلال الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: buchhaltungsbutler.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuchhaltungsButler Schweiz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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