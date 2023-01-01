WebCatalog
BravoSUITE

BravoSUITE

bravosuite.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BravoSUITE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حلول ذكية لإدارة الموارد البشرية والمواهب يؤجر. يحتفظ. يطور. ينمو قم بتنمية أعمالك من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة لموظفيك. تقدم bravoSUITE دورة كاملة من حلول إدارة الموارد البشرية والمواهب الذكية المخصصة لعملك.

الموقع الإلكتروني: bravosuite.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BravoSUITE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Upsteem

Upsteem

upsteem.com

Bloomin

Bloomin

bloomin.digital

Namely

Namely

namely.com

Timeforge

Timeforge

timeforge.com

Paycom

Paycom

paycom.com

PageUp Training

PageUp Training

pageuppeople.com

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

PageUp Client

PageUp Client

pageuppeople.com

Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Sprockets

Sprockets

sprockets.ai

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية