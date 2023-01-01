حلول ذكية لإدارة الموارد البشرية والمواهب يؤجر. يحتفظ. يطور. ينمو قم بتنمية أعمالك من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة لموظفيك. تقدم bravoSUITE دورة كاملة من حلول إدارة الموارد البشرية والمواهب الذكية المخصصة لعملك.

الموقع الإلكتروني: bravosuite.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BravoSUITE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.