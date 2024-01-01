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Bold Reports

Bold Reports

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الموقع الإلكتروني: boldreports.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bold Reports على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds من Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى شركات Fortune 500. على مدى أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذية قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: boldreports.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bold Reports. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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