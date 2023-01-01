بوبا: مساعد الذكاء الاصطناعي للتفكير الإبداعي إشارات واتجاهات البحث - يستطيع Boba البحث في الويب عن مقالات وأخبار لمساعدتك في الإجابة على أسئلتك البحثية النوعية. تصور: تصور سيناريوهات المستقبل - بناء السيناريو هو عملية توليد قصص موجهة نحو المستقبل من خلال البحث عن إشارات التغيير في الأعمال والثقافة والتكنولوجيا. تُستخدم السيناريوهات لإضفاء الطابع الاجتماعي على التعلم في سرد ​​سياقي، وإلهام التفكير المتباين حول المنتج، وإجراء اختبار المرونة/الرغبة، و/أو إعلام التخطيط الاستراتيجي. التفكير: استراتيجيات العصف الذهني - باستخدام إطار عمل إستراتيجية "اللعب من أجل الفوز"، يمكنني مساعدتك في تبادل الأفكار حول اختيارات "أين تلعب" و"كيفية الفوز" استنادًا إلى سيناريوهات إستراتيجية ومستقبلية محتملة. Storyboarding - يمكن أن يساعدك Boba في إنشاء القصص المصورة لسيناريوهات الحالة الحالية أو المستقبلية.

الموقع الإلكتروني: boba-ai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Boba. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.