Boba
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الموقع الإلكتروني: boba-ai.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Boba على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
بوبا: مساعد الذكاء الاصطناعي للتفكير الإبداعي إشارات واتجاهات البحث - يستطيع Boba البحث في الويب عن مقالات وأخبار لمساعدتك في الإجابة على أسئلتك البحثية النوعية. تصور: تصور سيناريوهات المستقبل - بناء السيناريو هو عملية توليد قصص موجهة نحو المستقبل من خلال البحث عن إشارات التغيير في الأعمال والثقافة والتكنولوجيا. تُستخدم السيناريوهات لإضفاء الطابع الاجتماعي على التعلم في سرد سياقي، وإلهام التفكير المتباين حول المنتج، وإجراء اختبار المرونة/الرغبة، و/أو إعلام التخطيط الاستراتيجي. التفكير: استراتيجيات العصف الذهني - باستخدام إطار عمل إستراتيجية "اللعب من أجل الفوز"، يمكنني مساعدتك في تبادل الأفكار حول اختيارات "أين تلعب" و"كيفية الفوز" استنادًا إلى سيناريوهات إستراتيجية ومستقبلية محتملة. Storyboarding - يمكن أن يساعدك Boba في إنشاء القصص المصورة لسيناريوهات الحالة الحالية أو المستقبلية.
الموقع الإلكتروني: boba-ai.com
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