منصة CRM كاملة قائمة على السحابة للشركات ذات التوجه المستقبلي.

الموقع الإلكتروني: recman.no

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RecMan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.