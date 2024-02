Banatic is a popup builder that make it easy to design beautiful popups and to grow your email lists faster. we provide the software service to build your own popups and sync the email with your favorite email provider. To sum it up you can turn your signup into revenue and grow your business faster.

