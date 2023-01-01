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aXcelerate

aXcelerate

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الموقع الإلكتروني: axcelerate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من aXcelerate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم aXcelerate للتدريب المهني والتدريب المؤسسي، وهو وسيلة أسرع لإدارة التدريب والامتثال في نظام يتكامل مع كل ما لديك. إدارة تدريب مبسطة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف.

الموقع الإلكتروني: axcelerate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ aXcelerate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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