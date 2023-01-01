قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تم تصميم aXcelerate للتدريب المهني والتدريب المؤسسي، وهو وسيلة أسرع لإدارة التدريب والامتثال في نظام يتكامل مع كل ما لديك. إدارة تدريب مبسطة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف.

الموقع الإلكتروني: axcelerate.com

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