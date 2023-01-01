WebCatalog
Awwwards

Awwwards

awwwards.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Awwwards على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جوائز التصميم والإبداع والابتكار على شبكة الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: awwwards.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Awwwards. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Fast Company

Fast Company

fastcompany.com

Diagram

Diagram

diagram.com

Design Wizard

Design Wizard

app.designwizard.com

The New Black

The New Black

thenewblack.ai

easel.ly

easel.ly

easel.ly

1xBet

1xBet

1xbet.com

BetaKit

BetaKit

betakit.com

The Verge

The Verge

theverge.com

TechCabal

TechCabal

techcabal.com

Pro Football Reference

Pro Football Reference

pro-football-reference.com

Variety

Variety

variety.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية