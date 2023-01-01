WebCatalog
1xBet

1xBet

1xbet.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 1xBet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

1xBet هي شركة مراهنات موثوقة وهي شريك المراهنة الرسمي لنادي برشلونة ونادي ليفربول. الشركة أيضًا راعية لبطولة Serie A وحائزة على جوائز SBC وجوائز الألعاب العالمية.

الموقع الإلكتروني: 1xbet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 1xBet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BetWinner

BetWinner

betwinner.com

Skrill

Skrill

skrill.com

Adsterra Publisher

Adsterra Publisher

adsterra.com

Adsterra Advertiser

Adsterra Advertiser

adsterra.com

ScoresAndOdds

ScoresAndOdds

scoresandodds.com

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Saint Laurent

Saint Laurent

ysl.com

Paddy Power

Paddy Power

paddypower.com

to.co

to.co

to.co

Co-Writer AI

Co-Writer AI

co-writer.ai

SportyBet

SportyBet

sportybet.com

HONOR

HONOR

hihonor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية