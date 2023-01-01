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Paddy Power

Paddy Power

paddypower.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Paddy Power هي شركة مقامرة أيرلندية تأسست عام 1988. وتشمل منتجاتها المراهنات الرياضية والكازينو عبر الإنترنت والبوكر عبر الإنترنت والبنغو عبر الإنترنت. ينقسم العمل إلى قسمين، المملكة المتحدة الأيرلندية والدولية.

الموقع الإلكتروني: paddypower.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paddy Power. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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