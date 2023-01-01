Paddy Power هي شركة مقامرة أيرلندية تأسست عام 1988. وتشمل منتجاتها المراهنات الرياضية والكازينو عبر الإنترنت والبوكر عبر الإنترنت والبنغو عبر الإنترنت. ينقسم العمل إلى قسمين، المملكة المتحدة الأيرلندية والدولية.

الموقع الإلكتروني: paddypower.com

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