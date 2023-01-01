WebCatalog
Adsterra Publisher

Adsterra Publisher

adsterra.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adsterra Publisher على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شبكة إعلانية عالمية وشبكة تابعة لتكلفة الاكتساب (CPA) مع نهج فريد لرعاية الشركاء.

الموقع الإلكتروني: adsterra.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adsterra Publisher. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Adsterra Advertiser

Adsterra Advertiser

adsterra.com

Zeydoo

Zeydoo

zeydoo.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Awin

Awin

awin.com

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

BeMob

BeMob

bemob.com

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Evadav

Evadav

evadav.com

Index Exchange

Index Exchange

indexexchange.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية