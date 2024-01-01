AudioHarvest

AudioHarvest

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الموقع الإلكتروني: audio-harvest.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم AudioHarvest بإنشاء وتوزيع محتوى التسويق الصوتي عبر البودكات ووسائل التواصل الاجتماعي والويب تقوم AudioHarvest بإنشاء تجارب صوتية رائعة من المحتوى المنشور عبر الإنترنت، مما يمكّن العملاء من إثراء تجربة الجمهور في الموقع والوصول إلى جماهير جديدة عبر توزيع البودكاست للمحتوى الصوتي الذي تم إنشاؤه حديثًا. تعمل منصة AudioHarvest على إثراء تجربة الزائر لمحتوى العميل عبر الإنترنت من خلال تمكين المستخدمين من الاستماع إلى المحتوى عبر مشغل عناصر واجهة المستخدم الصوتية بدلاً من قراءته. نقوم أيضًا بإنشاء هذا المحتوى وتوزيعه كملفات صوتية حتى يتمكن الجمهور أيضًا من البقاء على اطلاع بأحدث إصدارات الحلقات. منصة AudioHarvest مؤتمتة بالكامل: نختار المحتوى الأكثر ملاءمة عبر الإنترنت للتجارب الصوتية ثم نعيد ذلك ببساطة إلى موقع العميل على الويب كمشغل لعناصر واجهة المستخدم الصوتية.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: audio-harvest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AudioHarvest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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