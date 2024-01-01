WebCatalog

Appvizer

Appvizer

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الموقع الإلكتروني: appvizer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Appvizer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لمساعدة المحترفين في العثور على البرنامج المناسب لتحسين القدرة التنافسية ونوعية الحياة في العمل. Appvizer عبارة عن أداة مقارنة برامج للمحترفين للعثور بسهولة على البرنامج الذي يسمح لهم بالعمل بشكل أكثر ذكاءً. سواء كنت رجل أعمال أو مديرًا أو مستقلاً أو مستشارًا، يقدم Appvizer إرشادات لجميع المهنيين في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. كيف يجعلون السحر يحدث؟ - يقومون بتوطين كتالوجهم الموسع الذي يضم أكثر من 10000 برنامج، والتي تقوم الفرق بتحديثها وإثرائها باستمرار لتناسب الاحتياجات المحددة لكل بلد. - يقدمون حلولاً ملموسة من خلال المقالات ومقاطع الفيديو المصممة لمواجهة التحديات المهنية التي يواجهها المستخدمون يوميًا. - يستفيدون من تقنيات التعلم الآلي لمساعدة المستخدمين في بحثهم عن أفضل المعلومات والبرامج.

الفئات:

Business
منصات مراجعة التكنولوجيا

الموقع الإلكتروني: appvizer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Appvizer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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GetApp

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