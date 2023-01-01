AppCoda هو أحد مجتمعات برمجة iOS الرائدة. هدفنا هو تعليم الجميع كيفية إنشاء تطبيقات ذات جودة عالية وبرامج تعليمية سهلة القراءة. التعلم بالممارسة هو جوهر المواد التعليمية لدينا.

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