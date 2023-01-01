يعد MIT App Inventor بيئة برمجة مرئية بديهية تتيح للجميع - حتى الأطفال - إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف لهواتف Android، وiPhone، والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android/iOS. يمكن لأولئك الجدد في MIT App Inventor الحصول على تطبيق أول بسيط وتشغيله في أقل من 30 دقيقة. والأكثر من ذلك، أن أداتنا القائمة على الكتل تسهل إنشاء تطبيقات معقدة وعالية التأثير في وقت أقل بكثير من بيئات البرمجة التقليدية. يسعى مشروع MIT App Inventor إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال تمكين جميع الأشخاص، وخاصة الشباب، من الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنشاء التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: appinventor.mit.edu

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