WebCatalog
MIT App Inventor

MIT App Inventor

appinventor.mit.edu

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MIT App Inventor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد MIT App Inventor بيئة برمجة مرئية بديهية تتيح للجميع - حتى الأطفال - إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف لهواتف Android، وiPhone، والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android/iOS. يمكن لأولئك الجدد في MIT App Inventor الحصول على تطبيق أول بسيط وتشغيله في أقل من 30 دقيقة. والأكثر من ذلك، أن أداتنا القائمة على الكتل تسهل إنشاء تطبيقات معقدة وعالية التأثير في وقت أقل بكثير من بيئات البرمجة التقليدية. يسعى مشروع MIT App Inventor إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال تمكين جميع الأشخاص، وخاصة الشباب، من الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنشاء التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: appinventor.mit.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MIT App Inventor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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