Amazon Cloud Cam

باستخدام تطبيق Cloud Cam، يمكنك الوصول إلى موجز Cloud Cam الخاص بك في أي مكان تذهب إليه. استخدم تطبيق Cloud Cam لتسجيل الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومتابعة كل نشاط. أعد تشغيل الأنشطة المهمة التي تم التقاطها طوال اليوم. قم بتسمية الكاميرات الخاصة بك للتمييز بسهولة بين طرق عرض المراقبة، مثل المطبخ مقابل غرفة المعيشة. استمع أو أخبر أطفالك عندما يحين وقت النوم من خلال الصوت ثنائي الاتجاه. يمكنك أيضًا تخصيص التنبيهات من خلال تحديد المناطق الأكثر أهمية.

الموقع الإلكتروني: cloudcam.amazon.com

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