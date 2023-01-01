WebCatalog
Amazon Cloud Cam

Amazon Cloud Cam

cloudcam.amazon.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Cloud Cam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

باستخدام تطبيق Cloud Cam، يمكنك الوصول إلى موجز Cloud Cam الخاص بك في أي مكان تذهب إليه. استخدم تطبيق Cloud Cam لتسجيل الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومتابعة كل نشاط. أعد تشغيل الأنشطة المهمة التي تم التقاطها طوال اليوم. قم بتسمية الكاميرات الخاصة بك للتمييز بسهولة بين طرق عرض المراقبة، مثل المطبخ مقابل غرفة المعيشة. استمع أو أخبر أطفالك عندما يحين وقت النوم من خلال الصوت ثنائي الاتجاه. يمكنك أيضًا تخصيص التنبيهات من خلال تحديد المناطق الأكثر أهمية.

الموقع الإلكتروني: cloudcam.amazon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Cloud Cam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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