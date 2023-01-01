Ring LLC هي شركة متخصصة في أمن المنازل والمنازل الذكية مملوكة لشركة Amazon. تقوم شركة Ring بتصنيع منتجات الأمن المنزلي التي تتضمن كاميرات خارجية للكشف عن الحركة، بما في ذلك جرس الباب الذكي Ring Video، وتستضيف تطبيق Neighbours للمشاركة الاجتماعية عبر الإنترنت للقطات الملتقطة بين المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: ring.com

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