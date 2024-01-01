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iHadth هو عبارة عن مجموعة من أحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). يحتوي التطبيق على أكثر من 49000 حديث من أكثر كتب الحديث المقبولة والأصيلة بما في ذلك ستة كتب حديث تُعرف أيضًا باسم كتب الستة أو الصحاح سيتا (بمعنى "الستة الأصيلة").

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