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FP Notebook

FP Notebook

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الموقع الإلكتروني: fpnotebook.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FP Notebook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FPnotebook.com هو مرجع طبي سريع الوصول لنقطة الرعاية لأطباء الرعاية الأولية وأطباء الطوارئ. بدأت هذه المجموعة في عام 1995، وهي تحتوي الآن على 6407 صفحة مواضيعية مترابطة مقسمة إلى شجرة مكونة من 31 كتابًا متخصصًا و722 فصلاً. يتم تحديث المحتوى شهريًا من خلال مراجعات ومؤتمرات الأدبيات المنهجية.

الموقع الإلكتروني: fpnotebook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FP Notebook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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