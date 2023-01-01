FP Notebook

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FPnotebook.com هو مرجع طبي سريع الوصول لنقطة الرعاية لأطباء الرعاية الأولية وأطباء الطوارئ. بدأت هذه المجموعة في عام 1995، وهي تحتوي الآن على 6407 صفحة مواضيعية مترابطة مقسمة إلى شجرة مكونة من 31 كتابًا متخصصًا و722 فصلاً. يتم تحديث المحتوى شهريًا من خلال مراجعات ومؤتمرات الأدبيات المنهجية.

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