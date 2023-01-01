تقدم AccioJob دورات تدريبية متكاملة ومعتمدة من NSDC للمبتدئين في مجال تحليل البيانات مع أكثر من 300 شريك توظيف وموجهين من IITs وفريق توظيف مخصص.

الموقع الإلكتروني: acciojob.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AccioJob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.