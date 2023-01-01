Tribals.io 是一款多人生存遊戲，您可以在其中製作、採礦、建造和探索一座島嶼並試圖生存。 Tribals 將 Minecraft、Rust 和 ARK Survival 等遊戲中熟悉的機制融入這款免費且易於玩的生存遊戲中！選擇建立自己的基地，獨自或與朋友一起前往島嶼！有很多事情要做，從追雞到被熊追，到建造巨大的基地和製作各種工具和武器。創建你自己的角色並跳入野外，看看你能生存多久。探索島嶼，但要小心你的飢餓和口渴程度，太低了......好吧，你不想找到答案！有大量不同的物品可供收集，甚至還有更多的物品可供製作，您永遠不會無事可做！看看你和你的朋友能一起生存或相互對抗多久。部落既可以單獨玩，也可以與其他人一起玩，所以請趕快加入並弄清楚你想怎麼玩吧！你能征服島嶼並成為最好的部落嗎？移動：WASD跳躍：空白鍵主要操作：滑鼠左鍵使用麥克風：按T開啟庫存：Tab使用文字聊天：進入建造選單：右鍵點擊Tribals.io由ONRUSH Studio創建。看看他們在 Poki 上的另一款遊戲：Venge.io！您可以在 Poki 上免費玩 Tribals.io 您可以透過製作物品來獲得經驗。按 T​​ab 存取製作選單。是的，你可以！您可以選擇多種髮型和鬍鬚樣式。你也可以改變身體各部位的大小，改變頭髮、鬍鬚和膚色，以及添加一些刺青！島上散佈著兩種物品，你可以撿起。它可能是倒下的玩家裝滿隨機物品的袋子裡的東西，也可能是島上有機生長的東西。在地圖上跑來跑去尋找可食用的葉子、玉米、椰子、香蕉、莓果等等！你還可以狩獵遇到的任何動物並剝皮。有一系列近戰武器，如斧頭、鎬、火炬等。此外，你還可以製作遠程武器，如弓或手槍。或者，如果您覺得老套，也可以直接使用拳頭。

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