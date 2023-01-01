Make It Meme
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Make It Meme 是一款有趣的遊戲，您可以與朋友或線上真實玩家一起創建迷因並評分。只需創建或加入大廳並等待其他玩家加入即可。遊戲開始後，每個玩家都會獲得一個隨機模因，並且必須在給定時間內想出一個有趣的標題。然後每個玩家都有 15 秒的時間來評價這些迷因創作。最後，得分最高的模因贏得了這一輪。有 3 種遊戲模式可供選擇：正常、相同迷因和輕鬆。選擇你最擅長的模式，向大家展現你有趣的一面！不要忘記下載您最喜歡的 Meme 並與您的好友分享！Meme Buddy 是一個向您最喜歡的 Meme 表達愛意並成為其 Meme Buddy 的按鈕！當您點擊它時，您將獲得好友表情包一半的積分作為獎勵。有 3 種遊戲模式可供選擇：正常、相同表情包和輕鬆。使用滑鼠左鍵單擊或用手指點擊選擇文字欄位並輸入您的標題。輪到您投票時，使用紅色按鈕投贊成票，使用藍色按鈕投反對票，或使用“Meh”按鈕不評分。Make It Meme 由 Prealpha 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Make It Meme。Make It Meme 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。
網站： poki.com
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