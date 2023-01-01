G-Switch 3
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「G-Switch 3」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
G-Switch 3 是一款反重力技能遊戲，也是 Serius Games 的 G-Switch 系列的第三部作品。在遊戲中，您可以在多人遊戲模式中與最多 7 位朋友一起玩，也可以在戰役和無盡模式中單獨玩遊戲。在牆壁、地板和天花板之間切換，試著在致命陷阱的挑戰中生存！免費暢玩 G-Switch 3，看看您是否具備所需能力。不要只是站在那裡 – 接受 G-Switch 3 在線挑戰並掌控周圍的環境！滑鼠左鍵/任意鍵盤鍵 - SwitchG-Switch 3 由葡萄牙的 Serius Games 開發。他們也是 G-Switch 和 G-Switch 2 的創造者。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 G-Switch 3 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。