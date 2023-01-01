G-Switch 3 是一款反重力技能遊戲，也是 Serius Games 的 G-Switch 系列的第三部作品。在遊戲中，您可以在多人遊戲模式中與最多 7 位朋友一起玩，也可以在戰役和無盡模式中單獨玩遊戲。在牆壁、地板和天花板之間切換，試著在致命陷阱的挑戰中生存！免費暢玩 G-Switch 3，看看您是否具備所需能力。不要只是站在那裡 – 接受 G-Switch 3 在線挑戰並掌控周圍的環境！滑鼠左鍵/任意鍵盤鍵 - SwitchG-Switch 3 由葡萄牙的 Serius Games 開發。他們也是 G-Switch 和 G-Switch 2 的創造者。

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