翻轉重力，在 G-Switch 2 中繼續前進！這款未來派續作可讓您在同一裝置上與其他 7 名玩家競爭。你的任務是比其他人跑得、翻轉和跳躍得更遠。不斷改變重力方向！ 關於創作者： G-Switch 2 由 G-Switch 和 G-Switch 3 的創作者 Serius Games 製作。

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