Heads Arena: Euro Soccer
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與大頭足球冠軍競爭！這款運動遊戲可讓您參加 1 對 1 和 2 對 2 的比賽和錦標賽。歐洲有十幾支球隊有兩名明星球員。在派對模式中，您可以與朋友一起玩或互相對戰。試著在 Heads Arena: Euro Soccer 中超越每支球隊！ 玩“威爾·格里格模式”遊戲模式，每當您在北愛爾蘭對陣德國的比賽中扮演威爾·格里格對陣巴斯蒂安·施魏因施泰格時進球，就會聽到球迷唱起「威爾·格里格著火了」的病毒式口號！
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