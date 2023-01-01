Let Will Grigg Play

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玩“讓威爾·格里格上場吧！”遊戲，抓住機會與威爾·格里格對陣威爾士巨星加雷斯·貝爾，每當您以威爾·格里格的身份得分時，都會聽到球迷唱起「威爾·格里格著火了」的病毒式口號。如果我們得分100,000虛擬「格里格進球」我們可能會引起北愛爾蘭主教練邁克爾·奧尼爾的注意，並說服他最終讓威爾·格里格參加2016 年歐洲盃！準備- 比賽- 得分！

網站： poki.com

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