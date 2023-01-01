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Cover Orange: Pirates

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Cover Orange: Pirates 是一款益智平台遊戲，您必須堆疊物件來掩護我們的橙色朋友並抵禦即將到來的酸雨。我們的柑橘英雄回來了，準備採取更多行動，但這次我們身處致命的水域，周圍都是海盜。拖曳遊戲中允許的每個物體並將它們放下，將它們以一種在橘子上方形成庇護所的方式放下，而憤怒的雲彩則從它們上方經過。別忘了抓住每個關卡中隱藏的星星！分享封面《橙色：海盜》與家人和朋友一起體驗這些有趣的謎題！在每個關卡中，您必須放置舞台元素來改變環境並保護橙色免受邪惡雲的酸雨侵害。這些舞台元素可能以任何方式變化，從三角形塊到破壞冰的尖刺球到橙子本身。使用您的手指、滑鼠或鍵盤來放置您可以使用的各種物體，並將它們以在橙子上方形成庇護所的方式放置。移動寶箱- WASD、箭頭鍵或指針放置寶箱- 空格鍵覆蓋橙色：海盜是由強尼-K.在Poki 上玩他們的其他益智平台遊戲：Cover Orange、Cover Orange：Space、Cover Orange：Journey 和Cover Orange：Gangsters 您可以在Poki 上使用桌面和行動裝置免費下載或安裝，在線玩Cover Orange：Pirates 。

網站： poki.com

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