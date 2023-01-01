覆蓋橙色：太空是一款益智平台遊戲，您必須在太空中堆疊物體來覆蓋我們的橙色朋友並免受即將到來的酸雨！我們的柑橘英雄回來了，帶來更多動作，但這次我們是在外太空，因為當我們不小心被射入太空時，有毒氣體雲一直跟著我們！你所要做的就是拖曳你可以使用的各種物體，並將它們以一種在橘子上形成庇護所的方式放置。兇險的雲很快就會過去。發生這種情況時，請務必抓住隱藏的星星，並確保不要被落下的雨滴或雷射光束等環境危害擊中。共有 40 個精心設計的關卡，其中的謎題會讓你摸不著頭緒。與家人和朋友分享《封面橙色：太空》，這樣您就可以一起解決這些有趣的太空主題謎題！在每個關卡中，您必須放置舞台元素來改變環境並保護橙色免受邪惡雲的酸雨侵害。這些舞台元素可能以任何方式變化，從三角形塊到破壞冰的尖刺球到橙子本身。使用你的手指、滑鼠或鍵盤來放置你可以使用的各種物體，並將它們以在橘子上形成庇護所的方式放置。移動箱子- WASD、箭頭鍵或指針放置箱子- 空格鍵覆蓋橙色：空間是由強尼-K.在 Poki: Cover Orange 和 Cover Orange: Journey 上玩他們的其他益智平台遊戲您可以使用 Poki 上的桌面和移動設備免費下載或安裝，在線玩 Cover Orange: Space。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cover Orange: Space 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。