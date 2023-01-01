Cover Orange: Gangsters 是一款益智平台遊戲，您必須堆疊物體來掩護我們的橙色朋友並抵禦即將到來的酸雨。我們的柑橘英雄回來了，帶來更多動作，但這次我們被黑幫雲追趕，可以說比普通雲更危險。拖曳遊戲中允許的每個物體並將它們放下，將它們以一種在橘子上方形成庇護所的方式放下，而憤怒的雲彩則從它們上方經過。別忘了抓住每個關卡中隱藏的星星！與家人和朋友分享封面《橙色：黑幫》，這樣您就可以一起體驗這些有趣的謎題！在每個關卡中，您必須放下舞台元素來改變環境並保護橙色免受邪惡雲的酸雨侵害。這些舞台元素可能以任何方式變化，從三角形塊到破壞冰的尖刺球到橙子本身。使用你的手指、滑鼠或鍵盤來放置你可以使用的各種物體，並將它們以在橘子上形成庇護所的方式放置。移動寶箱- WASD、箭頭鍵或指針放置寶箱- 空格鍵覆蓋橙色：黑幫的創建者約翰尼-K.在 Poki 上玩他們的其他益智平台遊戲：Cover Orange、Cover Orange：Space 和 Cover Orange：Journey 您可以使用 Poki 上的桌面和行動裝置免費下載或安裝，在線玩 Cover Orange：Gangsters。

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