Bonk 是一款多人實體遊戲，最多可同時容納八名玩家。將你的對手推離關卡邊緣，堅持到最後的人獲勝！ 在最後一人或基於團隊的比賽中與你的朋友或來自世界任何地方的任何人戰鬥。 Bonk.io 是一款策略遊戲和原始技能遊戲，小心地定位自己，躲避即將到來的碰撞就像撞向敵人一樣有效！ 使用箭頭鍵移動，按住 X 使自己更重。當你很重時，你有更多的動力，所以你會更進一步攻擊敵人，而且你更難被推來推去。但你的機動性也會大大降低！ 使用遊戲內的關卡編輯器輕鬆創建您自己的地圖，然後在上面玩！在社群創建的數億張自訂地圖上暢玩，並上傳您自己的地圖供其他人玩。 使用快速遊戲功能快速進入遊戲，或建立自訂遊戲並根據您的喜好進行設定。 Bonkio 不斷更新新功能和改進，所以請經常回來查看！最重要的是──玩得開心！

網站： bonk.io

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