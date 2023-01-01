Slash the Rope

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砍斷繩子，將一個鬆軟的布娃娃丟出螢幕！這款有趣的實體遊戲需要集中註意力和耐心，以完美地掌握時機進行切割、粉碎和猛砍，將角色拋出畫面。點擊按鈕即可消除紅色方塊，然後建立動力，使火柴人快速駛向出口或無底洞。每個級別都比上一個級別更難，並提供從一個級別到下一個級別的新動作的說明。時間隨著你的分數而流逝，所以要盡快獲得盡可能高的分數。另外，你的分數越高，你因消滅火柴人而獲得的金星就越多。

網站： poki.com

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