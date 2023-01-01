Slash the Rope
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Slash the Rope」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
砍斷繩子，將一個鬆軟的布娃娃丟出螢幕！這款有趣的實體遊戲需要集中註意力和耐心，以完美地掌握時機進行切割、粉碎和猛砍，將角色拋出畫面。點擊按鈕即可消除紅色方塊，然後建立動力，使火柴人快速駛向出口或無底洞。每個級別都比上一個級別更難，並提供從一個級別到下一個級別的新動作的說明。時間隨著你的分數而流逝，所以要盡快獲得盡可能高的分數。另外，你的分數越高，你因消滅火柴人而獲得的金星就越多。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Slash the Rope 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。