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ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。

網站： ziprecruiter.com

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