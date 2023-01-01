ZipRecruiter
ziprecruiter.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「ZipRecruiter」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
網站： ziprecruiter.com
免責聲明：WebCatalog 與 ZipRecruiter 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Hirey
hirey.com
TalentPool
app.talentpool.com
Hirezon
interviewexchange.com
Hirebridge
recruit.hirebridge.com
HiringThing
login.hiringthing.com
Apploi
hire.apploi.com
IntelliHire
portal.intellihire.com
Occupop
app.occupop.com
MosaicTrack
mosaictrack.com
VIVAHR
app.vivahr.com
LocalWork
app.localwork.io
TalentNest
clients.talentnest.com