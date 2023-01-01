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Apploi 是一種申請人追蹤解決方案，旨在幫助醫療保健企業在多個招聘委員會之間共享職位發布，以尋找和吸引候選人。該平台使管理員能夠在統一的介面上安排面試、建立筆記並自動執行入職文書工作。該系統允許管理人員更新錄取通知、監控認證到期日期、驗證 LPN 許可證、自動篩選候選人並分析職位績效指標
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