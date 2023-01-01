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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

我們的職位描述產生器可讓您建立精心設計的職位描述，準確反映該職位的職責和要求。 使用我們的工具，您可以自訂職位描述以符合您公司的語氣，幫助您吸引適合您組織的合適候選人。 使用我們的職位描述產生器創建專業、詳細的職位發布，在競爭激烈的就業市場中脫穎而出，從而節省時間和精力。

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