WebCatalog
Alongside

Alongside

app.alongside.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Alongside」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

除此之外，還有一個線上招聘平台，其使命是幫助雇主和求職者之間建立有意義的聯繫，以便他們能夠一起盡力而為。借助Alongside，雇主可以輕鬆創建和推廣他們的招聘廣告、與招聘團隊協作、篩選收到的申請、組織招聘流程，最重要的是，發現優秀的候選人。

網站： alongside.com

免責聲明：WebCatalog 與 Alongside 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Shortlyster Employer

Shortlyster Employer

app.shortlyster.com

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

NetHire

NetHire

ats.nethire.com

HireBrain

HireBrain

hirebrain.ai

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

Homerun

Homerun

app.homerun.co

Traffit

Traffit

signin.traffit.com

Resume360

Resume360

resume.cr360.com.au

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

Occupop

Occupop

app.occupop.com

Hirey

Hirey

hirey.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策