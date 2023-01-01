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除此之外，還有一個線上招聘平台，其使命是幫助雇主和求職者之間建立有意義的聯繫，以便他們能夠一起盡力而為。借助Alongside，雇主可以輕鬆創建和推廣他們的招聘廣告、與招聘團隊協作、篩選收到的申請、組織招聘流程，最重要的是，發現優秀的候選人。
網站： alongside.com
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