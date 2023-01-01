Homerun
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Homerun 是一款線上工具，可透過精美的職缺發布和客製化的申請表幫助中小型企業進行有意義的招募。 Homerun 為您的候選人提供清晰的概覽，以便您可以輕鬆地作為一個團隊溝通和審查他們 - 所有這些都來自一個簡單而美觀的應用程式。
網站： homerun.co
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