Hello Talent

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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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現代招募和 CRM 工具可幫助您輕鬆有效地招募、培養候選人並聘請團隊中的頂尖人才。

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