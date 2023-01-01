Jobkitten 是一款易於使用的網頁應用程序，可讓您與同事一起收集、追蹤和審查求職者。專為小型企業和企業家而設計，因此您可以忘記從電子郵件收件匣收集申請並在同事之間轉發的麻煩。 Jobkitten 讓您可以在一個簡潔的小提要中審查和評論申請人，該提要易於排序和搜尋。該應用程式針對行動裝置進行了最佳化，最重要的是 - 免費（目前）！

網站： jobkitten.com

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