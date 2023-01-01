Jobkitten
jobkitten.com
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使用 WebCatalog 上「Jobkitten」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Jobkitten 是一款易於使用的網頁應用程序，可讓您與同事一起收集、追蹤和審查求職者。專為小型企業和企業家而設計，因此您可以忘記從電子郵件收件匣收集申請並在同事之間轉發的麻煩。 Jobkitten 讓您可以在一個簡潔的小提要中審查和評論申請人，該提要易於排序和搜尋。該應用程式針對行動裝置進行了最佳化，最重要的是 - 免費（目前）！
網站： jobkitten.com
免責聲明：WebCatalog 與 Jobkitten 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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