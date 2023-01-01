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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。

網站： linkedin.com

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