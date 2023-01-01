WebCatalog
Prescreen

Prescreen

prescreenapp.io

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Prescreen」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Prescreen 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，可讓您管理整個招募流程。在一處管理所有候選人資訊並增強您的招募流程。 Prescreen 使用創新的配對技術來幫助您快速找到最合適的候選人。在您的團隊中做出決定並立即在線通知候選人。 Prescreen 是唯一的申請人追蹤系統，可讓您從 XING 網路存取超過 1,600 萬名潛在候選人。

網站： prescreenapp.io

免責聲明：WebCatalog 與 Prescreen 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

VIAWEB Consulting RH

VIAWEB Consulting RH

desk.zoho.eu

BrightMove

BrightMove

app.brightmove.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

NetHire

NetHire

ats.nethire.com

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

Titan ATS

Titan ATS

titanats.io

99jobs

99jobs

99jobs.com

GoHire

GoHire

app.gohire.io

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

onlyfy

onlyfy

onlyfy.io

JobConvo

JobConvo

app.jobconvo.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策