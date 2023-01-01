Prescreen 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，可讓您管理整個招募流程。在一處管理所有候選人資訊並增強您的招募流程。 Prescreen 使用創新的配對技術來幫助您快速找到最合適的候選人。在您的團隊中做出決定並立即在線通知候選人。 Prescreen 是唯一的申請人追蹤系統，可讓您從 XING 網路存取超過 1,600 萬名潛在候選人。

網站： prescreenapp.io

免責聲明：WebCatalog 與 Prescreen 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。