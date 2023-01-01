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現代企業的招募軟體和申請人追蹤系統。 Simplicant 的招募軟體平台和申請人追蹤系統提供了一種現代化、更簡單的方法來更快、更有經濟地招募人才。從多個來源尋找頂尖人才，組織和安排面試，管理人才關係並做出數據驅動的招募決策。

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