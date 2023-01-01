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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。

網站： datapeople.io

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