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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

TalentNest 是一款一體化申請人追蹤軟體，可協助招募人員和招募經理吸引、選擇和聘用表現最佳的員工。我們的軟體全程陪伴您。我們使您可以輕鬆地廣播職位、對申請人進行排名和跟踪，並利用營運人力資源部門所需的基本數據！候選人和招募經理都喜歡使用我們無縫且反應迅速的介面。

網站： clients.talentnest.com

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