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HiringThing 是一個屢獲殊榮的申請人追蹤系統，可以輕鬆在線上發布職位、管理申請人和僱用優秀員工。 HiringThing 功能豐富且由 API 驅動的招募軟體可打造無縫的招募體驗，讓所有人都能享受招募的快樂。我們的開放 API 和開發人員友好的文件可為人力資源系統、特許經營權、人才中介機構等提供客製化的招募解決方案。

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