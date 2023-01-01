WebCatalog
Upwave

Upwave

accounts.upwave.io

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Upwave」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Upwave 是一個用於專案、專案組合和日常任務協作的視覺化平台。使用不同的視圖來視覺化您的項目，包括看板、表格、時間軸和日曆。從專案組合概覽中監控所有專案的狀態和進度。追蹤時間、設定估算並建立時間表。輕鬆、安全地讓外部合作者參與。直覺且用戶友好的介面使每個人都可以輕鬆上手 - 無需額外培訓。

網站： accounts.upwave.io

免責聲明：WebCatalog 與 Upwave 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

sharesuite

sharesuite

onsharesuite.com

Planyway

Planyway

planyway.com

Aiveo

Aiveo

portal.aiveo.ca

Postcards

Postcards

designmodo.com

CryptoView

CryptoView

secure.cryptoview.com

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

Hutte

Hutte

app.hutte.io

Meisterplan

Meisterplan

meisterplan.com

Coassemble

Coassemble

app.coassemble.com

Snowball Analytics

Snowball Analytics

snowball-analytics.com

Stackby

Stackby

stackby.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策