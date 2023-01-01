Upwave 是一個用於專案、專案組合和日常任務協作的視覺化平台。使用不同的視圖來視覺化您的項目，包括看板、表格、時間軸和日曆。從專案組合概覽中監控所有專案的狀態和進度。追蹤時間、設定估算並建立時間表。輕鬆、安全地讓外部合作者參與。直覺且用戶友好的介面使每個人都可以輕鬆上手 - 無需額外培訓。

網站： accounts.upwave.io

免責聲明：WebCatalog 與 Upwave 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。