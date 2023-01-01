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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

UpDiagram 是一款免費的協作專案管理工具，旨在為每個人帶來最好的服務。 UpDiagram 提供多種工作視圖（網格、看板、心智圖、日曆、時間軸）和許多動態協作功能，包括任務分配、每日總結報告、即時更新、入職聊天等。此外，Updiagram適用於不同的行業，有許多免費模板可供使用。

網站： updiagram.com

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