UpDiagram 是一款免費的協作專案管理工具，旨在為每個人帶來最好的服務。 UpDiagram 提供多種工作視圖（網格、看板、心智圖、日曆、時間軸）和許多動態協作功能，包括任務分配、每日總結報告、即時更新、入職聊天等。此外，Updiagram適用於不同的行業，有許多免費模板可供使用。

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