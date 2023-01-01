STARS
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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STARS 是一個用於專案管理的數位看板。它具有拖放介面和豐富的協作功能。看板上的每張卡片都傳達了有關項目的重要訊息，包括優先順序、所有權、狀態和截止日期。專案經理可以使用時間軸檢視器和工作負載分析器來快速確定專案的整體運作狀況以及潛在瓶頸所在。
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