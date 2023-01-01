STARS 是一個用於專案管理的數位看板。它具有拖放介面和豐富的協作功能。看板上的每張卡片都傳達了有關項目的重要訊息，包括優先順序、所有權、狀態和截止日期。專案經理可以使用時間軸檢視器和工作負載分析器來快速確定專案的整體運作狀況以及潛在瓶頸所在。

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